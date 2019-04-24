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ДТП Происшествия

Водитель легковушки сбил молодого парня на переходе в центре Самары

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Во вторник, 23 апреля, в Самаре произошло ДТП с участием 22-летнего мужчины, который в 22:50 ехал на автомобиле Lada Priora по ул. Самарская со стороны ул. Вилоновской в направлении Красноармейской, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, в пути он сбил 19-летнего пешехода, переходившего проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП пешеход получил травмы и был госпитализирован.

По данным инспекторов ГИБДД, в момент аварии водитель был трезв. Сейчас по факту ДТП проводится проверка.

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