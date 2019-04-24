В Самаре возбудили дело из-за отравления угарным газом семилетней девочки

В середине апреля полиция Железнодорожного района возбудила уголовное дело по ст. "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности" по факту отравления угарным газом семилетней жительницы пос. Толевый, пишет "Самарское обозрение".

Жительница одной из квартир дома № 3Б на ул. Белгородской — В. 2011 года рождения — была госпитализирована вечером 18 февраля с диагнозом "Отравление угарным газом". Ребенка с трудом спасли, а по факту ЧП назначили доследственную проверку. Она привела правоохранителей к выводам, что отравление ребенка произошло "в результате ненадлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию и содержанию дымоходов и вентиляционных каналов неустановленными лицами из числа сотрудников "ГК "Феникс".

ГК "Феникс" зарегистрирована в 2017 г. по адресу: Самара, Ясский переулок, 10А. Специализация — деятельность по очистке и уборке жилых зданий и нежилых помещений. Директор — Сергей Хабардин, учредитель — Наталья Терентьева. Компания в 2018 г. подавала заявки на участие в торгах по очистке вентиляции, дымоходов и обогревательных агрегатов по заказу ГУОТ, УОТ администрации Самары, тольяттинской ГКБ № 5, администрации Новокуйбышевска. Недавно ГК "Феникс" выиграла конкурс на оказание услуг по очистке внутренних поверхностей систем вентиляции и паспортизации вентиляционной системы для Самарской детской стоматологической поликлиники № 4.