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Преступления Происшествия

Одного из реконструкторов самарской набережной заподозрили в мошенничестве

САМАРА. 24 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Бывшего главу компании "Вектор 21", участвовавшей в реконструкции двух очередей набережной Самары, заподозрили в мошенничестве, сообщает "Самарское обозрение".

Фирма "Вектор 21" зарегистрирована в 2006 г. в пос. Мирный Красноярского района. Директор — Валентина Хохлова. Собственники — Олег Кисаев, Данил Мухин, Владислав Неверов, Алексей Степанов, Алексей Тимофеев. Выручка в 2017 г. — 207 млн руб., чистая прибыль — 3,438 млн рублей.

Самый крупный контракт "Вектора 21" — заключенный в 2012 г. договор осуществления строительно-монтажных работ первой и третьей очередей набережной в Самаре. Стоимость контракта — более 702,58 млн рублей.

В исполнении этого подряда полиция недавно нашла состав преступления. В середине апреля 2019 г. возбуждено уголовное дело по статье "Мошенничество". Согласно его фабуле, бывший директор "Вектора 21" Вячеслав Плеханов предоставил в мэрию акты выполненных работ с завышением объемов и похитил 189,3 тыс. рублей. Уголовное дело расследует УМВД по городу Самаре.

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