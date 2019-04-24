В Самаре подозреваемый в торговле наркотиками пытался "замять" дело за 400 тыс. рублей

Советским межрайонным следственным отделом Самары СУ СК РФ по Самарской области возбуждено уголовное дело в отношении местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 291 УК РФ (дача взятки), сообщает пресс-служба ведомства.

По версии следствия, 14 февраля 2019 г. подозреваемый, находясь в здании отдела полиции пытался передать взятку сотруднику полиции в размере 400 тыс. руб., за не привлечение его к уголовной ответственности за преступление в сфере незаконного оборота наркотиков.

Расследование уголовного дела продолжается, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств происшествия. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.