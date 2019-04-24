В Большой Глушице сожгли офис ритуального агентства

В Большой Глушице подожгли офис ритуального агентства, принадлежащего бизнесмену Алексею Вознице, сообщает "Самарское обозрение". Предприниматель работает на похоронном рынке около 15 лет. Кроме того, Вознице принадлежит компания "Визит-Сервис" с той же специализацией.

Сообщение о возгорании в здании "Ритуальных услуг" на ул. Первомайской в с. Большая Глушица поступило в полицию на рассвете 18 апреля. На месте изъяты две пятилитровые пластиковые емкости с остатками бензина. Материальный ущерб предварительно оценен в 100 тыс. рублей. По факту возгорания возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на умышленное повреждение чужого имущества". Сам Возница считает, что неизвестные преступники пытались уничтожить помещение его магазина ритуальных принадлежностей.

Ранее бизнесмен не был замешан в каких-то конфликтах. ИП Возница дважды подавал заявки на участие в торгах по заказу самарского МП "Спецкомбинат ритуальных услуг", но безуспешно. Фирма Возницы "Визит-Сервис" также зарегистрирована в Самаре, на ул. Урицкого, 1. Несколько лет назад Возница судился с городскими властями за смену зонирования участка площадью 870 кв. метров в районе платформы "Толевая", но производство по делу было прекращено.