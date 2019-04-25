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Олимпийские Спорт

Анастасия Павлюченкова в трех сетах обыграла Юлию Гергес в первом круге турнира в Штутгарте

БЕРЛИН. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Воспитанница самарской школы тенниса Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг турнира в Штутгарте (Германия), обыграв хозяйку соревнований Юлию Гергес, сообщает championat.com. Немка отказалась от продолжения борьбы из-за травмы шеи, уступая в третьем сете — 0:4. Итоговый счет — 4:6, 6:2, 4:0 в пользу Павлюченковой. По показателю личных встреч россиянка уступает — 3-4.

Продолжительность матча составила 1 час 47 минут. Павлюченкова четыре раза подала навылет, совершила четыре двойные ошибки и реализовала четыре брейк-пойнта из девяти. На счету Гергес шесть эйсов, три двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт из семи.

Во втором круге Павлюченкова сыграет с посеянной под восьмым номером эстонкой Анетт Контавейт.

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