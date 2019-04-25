У жителя Похвистнево изъяли героин

Полицейским МО МВД России "Похвистневский" поступила оперативная информация о том, что один из местных жителей распространяет наркотики, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Сотрудники отделения по контролю за оборотом наркотиков провели оперативные мероприятия, в ходе которых данная информация подтвердилась. У 34-летнего мужчины были изъяты и направлены на экспертизу два свертка с порошкообразным веществом. После чего сотрудники наркоконтроля провели осмотр места жительства задержанного, где также были изъяты еще несколько свертков. Все изъятое было направлено на экспертизу, согласно заключению которой изъятые вещества являются наркотическим средством героин, общей массой более трех грамм, что является крупным размером.

По признакам преступления предусмотренного ч. 1 и 4 ст. 228.1 УК РФ "Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества", и ч. 3 ст. 30 УК РФ "Приготовление к преступлению и покушение на преступление" возбуждены уголовные дела, санкции предусматривают максимальное наказание до 20 лет лишения свободы.