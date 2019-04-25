В борьбе за девятое место суперлиги "Нова" победила "Динамо-ЛО" и уступила "Самотлору"

Во вторник, 23 апреля, "Нова" вступила в борьбу во втором туре финального этапа за девятое место суперлиги, сообщает пресс-служба клуба.

В первом матче волжане оказались сильнее "Динамо-ЛО". Они начали поединок с хорошим настроением и были убедительны во всех компонентах игры. В атаке частенько использовали скидки, в защите пластались за каждым мячом. Динамовцы не нашли контраргументов против такой игры и быстро уступили напору "Новы" — 25:15.

В начале второго сета "Нова" продолжила доминировать на площадке — 7:4, но в в какой-то момент потеряла нить игры. Динамовцы не упустили свой шанс и перевернули ход сета. Теперь уже "Нова" оказалась в роли догоняющей — 15:18. Игроки проявили характер и вернули себе лидерство — 22:20, но довести дело до победы и во второй партии не получилось. В игре на больше меньше "Динамо-ЛО" оказалось удачливей — 28:26.

В третьей партии волжане провели весь сет без заметных спадов. Этого оказалось достаточно, чтобы вновь доминировать на площадке. Захватив лидерство с начала партии, они уверено довели игру до победы и в этом игровом отрезке — 25:19.

Четвертый сет прошел с небольшим преимуществом "Новы". Заработав отрыв в начале партии — 10:8, волжане долгое время сохраняли этот задел — 19:17, не испытывая проблем со съемом. И только в концовке игрового отрезка, соперник сумел отыграть гандикап — 20:20. И все же "Нова" в этот вечер выглядела сильнее и закономерно победила — 25:23 и 3:1 по партиям.

В среду, 24 апреля, "Нова" встречалась с "Самотлором". Казалось волжане сразу охладили пыл нижневартовцев, поведя в дебюте первой партии — 5:0. Впрочем, "Самотлор" придя в себя после такого начала сумел наладить игру на блоке и постепенно отыграл отставание — 11:11. Воодушевленный успехом соперник понесся к цели — 20:16, теперь уже "Нове" пришлось проявлять характер и догонять — 21:22. И все же нижневартовцы вырвали первую партию — 25:21.

Второй сет прошел с переменным успехом. В концовке партии "Нове" удалось обозначить свое преимущество в четыре очка — 21:17, но для победы этого не хватило. Атаки волжан перестали достигать пола, а нижневартовцы сначала сравняли счет — 24:24 и затем оформили победу во втором сете — 26:24.

В третьей партии "Нова" сыграла на своем уровне. С первых мячей захватив лидерство, волжане удержали его до конца партии. Глобальных сбоев не случилось, и как результат команда одну партию отыграла — 25:21.

Могла "Нова" рассчитывать на успех и в четвертом сете. После качелей в середине партии команды вышли на финишную прямую со счетом — 22:22. В концовке "Самотлор" еще раз доказал, что победа была ему нужней — 25:23 и 3:1 по партиям.