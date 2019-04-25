В нацпарке "Самарская Лука" задержали мужчину с 90-метровыми сетями

Мужчина, задержанный с сетями на территории национального парка "Самарская Лука", стал фигурантом уголовного дела о браконьерстве.

Как сообщили Волга Ньюс в Средневолжском линейном управлении МВД на транспорте, некто Вологин был задержан 16 апреля в районе с. Мордово сотрудниками Тольяттинского линейного отдела полиции.

У представившегося временно не работающим мужчины изъяли девять рыб, две сети по 90 м длиной и резиновую лодку.

18 апреля было возбуждено уголовное дело.

По данным местных активистов, в Мордово якобы находится незаконный рыбацкий стан.

Известно, что в 2017 г. по факту организации здесь парковок, пользования земельным участком и акваторией проводилась проверка в отношении директора нацпарка Александра Губернаторова, "в действиях которого усматривались признаки состава преступления" по ч. 1 ст. 285 УК РФ ("Злоупотребление должностными полномочиями").