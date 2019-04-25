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Здравоохранение Общество

В Самарской области выявлены сразу три случая бешенства животных

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Красноярском районе, Октябрьске и Жигулевске обнаружены три очага бешенства среди диких животных, сообщает пресс-служба Россельхознадзора по Самарской области.

В п. Соколинка Красноярского района на ул. Прибрежной местные жители обнаружили погибшую лису. Сельчане, как того требуют ветеринарные правила, отправили труп животного на лабораторные исследования. Результаты анализов подтвердили, что в головном мозге лисы присутствует антиген вируса бешенства. В связи с этим в границах с. Соколинка объявлен карантин по бешенству - до 23 июня.

Второй случай бешенства был зафиксирован в Сызранском районе. Прямо в черте города Октябрьск на ул. Белорусской местные жители нашли погибшую лису. Результаты лабораторных исследований также положительны: у лисы было бешенство. В границах Октябрьска также объявлен карантин до 19 июня.

В Жигулевске на ул. Садовой в одном из дворов бешенством заболела домашняя собака. Это уже второй случай бешенства в этом году в Жигулевске. Уже имеющийся здесь карантин по бешенству будет продлен вплоть до 26 мая.

По всем перечисленным фактам вышли постановления губернатора Самарской области "Об установлении ограничительных мероприятий (карантина) " на территориях населенных пунктов, где были обнаружены очаги данного заболевания.

Всего с начала 2019 г. в Самарской области на данный момент зафиксировано 13 случаев бешенства среди животных.

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