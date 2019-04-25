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Инвестиции Экономическая политика

Подписано соглашение с новыми резидентами "ТОР "Тольятти"

ТОЛЬЯТТИ. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 24 апреля, в областном правительстве было подписано трехстороннее соглашение об осуществлении деятельности компаний "СК Поволжье" и "Волгатехноол" на территории ТОР "Тольятти". Новые инвесторы готовы вложить 8,3 млрд рублей и создать 419 новых рабочих мест.

Компания "СК Поволжье" реализует проект по производству кабельно-проводниковой продукции в Тольятти, по окончании которого будет создан новый завод путем проведения релокации производственных мощностей ООО "ПК "Севкабель". Заявленный объем инвестиций по проекту - 1,9 млрд руб., новых рабочих мест - 398.

Компания "Волгатехноол" выступила с проектом "Строительство установки по производству серной кислоты "марки "К" и улучшенного олеума суммарной мощностью 500 тыс. т/год в пересчете на моногидрат". Цель проекта - обеспечить сырьем ПАО "КуйбышевАзот", снизить себестоимость производства капролактама и продуктов его переработки. Заявленный объем инвестиций - 6,3 млрд руб., новых рабочих мест - 21.

Как отметил министр экономического развития и инвестиций Дмитрий Богданов, новые проекты, вошедшие в ТОР, очень серьезны и важны для развития области.

"Один из проектов - пилот, первый в России такого сложного проектного финансирования, которое осуществляет ВЭБ", - отмечает министр. - Мы очень рады, что инвесторы "распробовали" сервис, связанный с ТОСЭР, предприятия понимают выгоду, инвестиционную привлекательность. Правительство региона, в свою очередь, работает по принципу: мало предоставлять льготы - важно сопровождать проекты, работать с площадками, слышать инвестора. С каждым новым инвестором доверие бизнеса к власти возрастает. Для сравнения: объем инвестиций по всем проектам ТОР - чуть более 10 млрд руб., а только по этим двум проектам -  почти 8,5 млрд рублей", - рассказал Дмитрий Богданов.

С учетом принятия положительных решений по двум заявкам суммарный объем инвестиций, заявленных 47 резидентами ТОСЭР "Тольятти", увеличится до 18,4 млрд руб., количество новых рабочих мест составит более пяти тысяч.

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