Около тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Самаре

В четверг, 25 апреля, в 18:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ "Мега", что находится в Красноглинском районе на 24-м километре Московского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К месту происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова "Пожар № 2".

В 18:56 пожарными проведено обследование здания торгового центра, горения не обнаружено, то есть произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. В связи с чем был объявлен отбой повышенному рангу вызова.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что в целях безопасности из торгового центра было эвакуировано около 1000 человек.