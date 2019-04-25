16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Около тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Самаре В Самаре разыскивают пропавшую 12-летнюю девочку В Самаре перекрывали ул. Галактионовскую из-за сообщения о минировании колледжа На базе отдыха "Алые Паруса" отошел от берега понтон с женщиной и ребенком На территории одной из самарских школ нашли заржавевшую гранату

Чрезвычайные происшествия Происшествия

Около тысячи человек эвакуировали из ТЦ "Мега" в Самаре

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 50
Версия для печати

В четверг, 25 апреля, в 18:31 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о срабатывании пожарной сигнализации в ТЦ "Мега", что находится в Красноглинском районе на 24-м километре Московского шоссе, об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

К месту происшествия сразу выехали пожарно-спасательные подразделения по повышенному рангу вызова "Пожар № 2".

В 18:56 пожарными проведено обследование здания торгового центра, горения не обнаружено, то есть произошло ложное срабатывание пожарной сигнализации. В связи с чем был объявлен отбой повышенному рангу вызова.

В ГУ МЧС России по Самарской области отметили, что в целях безопасности из торгового центра было эвакуировано около 1000 человек.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре выясняют причины взрыва в квартире, от которого пострадала пожилая женщина

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Самаре старое дерево рухнуло рядом с ветхим домом по ул. Аксаковская, 6, оборвав провода

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

В Красноармейском районе при подъеме уровня воды в пруду размыло дамбу

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5