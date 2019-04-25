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Под Самарой мужчине поездом отрезало ногу

САМАРА. 25 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, примерно в 11:12 на 1063 км КбшЖД на перегоне "Томылово-Жигули" под Новокуйбышевском грузовым поездом был травмирован местный житель в возрасте около 63 лет.

Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщила помощник Куйбышевского транспортного прокурора Кристина Кулик.

В связи со случившимся на место происшествия выезжали помощник Куйбышевского транспортного прокурора и следственно-оперативная группа линейного отдела полиции на ст. Чапаевск Средневолжского ЛУ МВД России на транспорте.

Правоохранителями установлено, что в результате происшествия пострадавший житель Новокуйбышевска получил травматическую ампутацию правой стопы, открытый перелом левой голени, травму кисти левой руки.

Представитель прокуратуры отметила, что травмирование произошло перед остановочной платформой "1063 км" в 2 метрах от пешеходного перехода на прямом участке ж/д пути. Ограждение вдоль железнодорожного полотна там отсутствует.

Предварительной причиной случившегося правоохранители называют переход железнодорожных путей в неположенном месте.

В связи с данным происшествием Куйбышевской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения федерального законодательства.

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