Анастасия Павлюченкова проиграла в одиночке в Штутгарте, но вышла в полуфинал в паре

Уроженка Самары Анастасия Павлюченкова завершила выступление в одиночном разряде турнира в Штутгарте, в двух сетах уступив эстонке Анетт Контавейт, сообщает championat.com. Поединок продолжался чуть более 58 минут и завершился со счётом 6:3, 6:2 в пользу эстонской спортсменки.

Павлюченкова по ходу встречи не реализовала шесть брейк-пойнтов из семи, а вот Контавей удалось это сделать в четырех из пяти своих попыток. Эстонка совершила семь эйсов против одного у россиянки, а также допустила три двойные ошибки. Кроме того ей удалось выиграть 79% розыгрышей на первой подаче и 54% на второй.

В парном разряде соревнований тандем Анастасии Павлюченковой и чешки Люси Шафаржовой пробился в полуфинал, переиграв Ракель Атаво (США) и Катарину Среботник (Словения) – 6:0, 6:2.

Продолжительность поединка составила 50 минут. Российско-чешская пара пять раз подала навылет, не совершила ни одной двойной ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету их соперниц ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и один реализованный брейк-пойнт из четырех.

В полуфинале соперницами Павлюченковой и Шафаржовой станут победители матча Дария Юрак (Хорватия)/Иоана-Ралука Олару (Румыния) – Анна Блинкова (Россия)/Оксана Калашникова (Грузия).