"Лада" победила "Барс" в первом товарищеском матче

ХК "Лада", одержал первую победу над казанским "Барсом", ставшим соперником тольяттинцев по двум заключительным товарищеским матчам сезона, сообщает пресс-служба автозаводцев.

Счет на 18-й минуте открыл Игорь Бондырев, завершивший свой проход точным броском в дальнюю штангу — 1:0. Он же на 26-й минуте завершил красивую комбинацию с участием партнеров по звену — 2:0.

На 35-й минуте Сергей Лапин отправил третью шайбу в ворота Амира Мифтахова (3:0). На последних секундах второго периода Семен Кизимов изящно переиграл голкипера казанцев — 4:0.

На 52-й минуте после нескольких бросков гости (Никита Сошнин) смогли переиграть Александра Скрынника — 4:1. Этот счет стал окончательным.

В пятницу, 26 апреля, в 13:00 команды встретятся еще раз.