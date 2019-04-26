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"Ладья" победила "Ладу-Весту", а ЦСК ВВС уступил "Звезде" в матчах второго тура "Togliatti Cup"

ТОЛЬЯТТИ. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В "Togliatti cup" состоялись матчи второго игрового дня, сообщает пресс-служба ХК "Лада". Первыми на лед вышли "Ладья" и "Лада-Веста". Обе команды накануне потерпели поражения. Только победитель игры сохранял шансы на борьбу за первое место.

Более опытная "Ладья" с первого периода наращивала свое преимущество, а по итогам двух третей матча счет был 9:0. Итоговый счет — 10:2 в пользу "Ладьи".

Во втором матче встречались ЦСК ВВС и "Звезда". После двух периодов уральцы вели со счетом 5:0. Все, что удалось "летчикам" — сократить счет — 2:6 вторая победа "Звезды".

"Ладья" (Тольятти) — "Лада-Веста" (Тольятти) — 10:2 (4:0, 5:0, 1:2)

Шайбы забросили: Никита Огнев — 2, Милан Зинатуллин — 2, Александр Линг — 3, Станислав Рангаев, Вениамин Цитцер, Степан Стешенко — Александр Полушкин, Даниил Рангаев.

ЦСК ВВС (Самара) — "Звезда" (Чебаркуль) — 2:6 (0:3, 0:2, 2:1)

Шайбы забросили: Никита Любишкин — 2 — Владимир Ионов, Данил Бочаров — 2, Евгений Кутузов — 2, Павел Лымарев.

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