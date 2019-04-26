"Нова" взяла реванш у "Газпром-Югры"

В очередном матче финального этапа за девятое место суперлиги "Нова" обыграла "Газпром-Югру" — 3:1 (15:25, 25:21, 25:23, 25:17), сообщает пресс-служба волжан.

Начало получилось равным — 10:10, но в какой-то момент на подачах Щадилова соперник ушел вперед — 17:11. От такого поворота событий "Нова" до конца сета так и не отошла — 15:25.

Во второй партии волжане сумели перестроиться и уже сами доминировал на подаче, да и со съемом особых проблем не было. Стабильная игра на протяжении всего сета позволила волжанам уверено выглядеть и в концовке — 25:21.

В третьей партии сценарий игры не изменился. "Нова" доминировала, "Газпром-Югра" догонял. К финишной прямой команды подошли вместе — 20:20, но волжане оказались настойчивее. Эйс Свентицкиса обеспечил "Нове" психологическое преимущество — 24:22. Победное очко от блока отыграл Ботин — 25:23.

В начале четвертого сета "Нова" отправила соперника в нокаут — 7:1 из которого он так и не вышел. Все попытки "Газпрома-Югры" выправить ситуацию пресекались надежными действиями волжан. А вот с подачей не заладилось — семь ошибок за партию. Впрочем, это не помешало команде более чем убедительно завершить игру — 25:17.

26 апреля — день отдыха, а в завершающие два игровых дня определится обладатель 9 позиции суперлиги. На место претендуют три коллектива — "Нова", "Газпрома-Югра" и "Динамо-ЛО".