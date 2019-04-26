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Баскетбол Спорт

БК "Самара" обыграла "Спартак" в матче финальной серии чемпионата суперлиги

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 25 апреля, во втором матче финальной серии чемпионата суперлиги "Самара" на своей площадке переиграла питерский "Спартак" — 83:71, сообщает пресс-служба клуба.

Фото: пресс-служба БК "Самара"

Решающей в матче стала стартовая четверть. Ее самарцы выиграли со счетом 24:6, а в начале второй довели свое преимущество до 24 очков (34:10). Затем спартаковцы перехватили инициативу, постепенно сокращая разницу в счете. К началу заключительной десятиминутки от былого перевеса "Самары" осталось всего шесть очков (61:55). Но результативная игра Владимира Пичкурова и Бадена Яксена, набравших по восемь очков, позволила нашей команде удержать победу.

83:71 — вторая победа "Самары" в финале. Самыми результативными в ее составе стали Владимир Пичкуров (18 очков) и Игорь Смыгин (13).

Первый матч так же завершился победой самарцев — 62:41.

При счете 2:0 в пользу "Самары" серия переезжает в Санкт-Петербург. Там команды сыграют 29 апреля и, если понадобится, 1 мая.

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