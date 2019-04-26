В Самаре обсуждают запрет продажи электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним

В четверг, 25 апреля, в пресс-центре "Самарской газеты" состоялся круглый стол на тему "Запретный пар: контроль продажи вейпов и электронных сигарет детям". Участники встречи обсудили законопроект, предлагающий запретить в регионе продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним.

Напомним, ранее законопроект, инициированный главой Самары Еленой Лапушкиной, рассмотрели депутаты губернской думы на заседании комитета по промышленности, предпринимательству и торговле.

Как рассказал руководитель правового департамента администрации Самары Дмитрий Попов, в мэрии изучили опыт других регионов, где уже установлен запрет на продажу вейпов и жидкостей для них несовершеннолетним — это Московская, Ленинградская, Калужская, Архангельская, Вологодская, Владимирская, Саратовская и Пензенская области.

По мнению чиновников, использование вейпов подростками наносит серьезный вред их здоровью. Кроме запрета продажи, законопроект предусматривает и установление административной ответственности в случае нарушения.

К его словам присоединился и заместитель руководителя департамента экономического развития, инвестиций и торговли администрации Самары Владимир Петров, который уточнил: в регионе нет реестра организаций, продающих эти товары для курения. "Открытие вейп-шопов не нарушает закон, но в случае принятия закона мы сможем уже контролировать работу таких магазинов", — отметил чиновник.

По мнению замначальника отдела надзора по гигиене питания Управления Роспотребнадзора по Самарской области Евгения Сорокина, главная проблема заключается в отсутствии каких-либо нормативов и показателей безопасности — вейп не так давно на российском рынке.

Его поддержал и заместитель главного врача по лечебной работе Самарского областного центра медицинской профилактики Сергей Григошкин. По его словам, вред от "парения", несмотря на уверения продавцов, безусловно, есть — в так называемом паре находится и пропиленгликоль, и всевозможные токсины, которые крайне негативно влияют на организм подрастающего поколения. К тому же "парить" можно гораздо дольше, чем курить обычную сигарету — значит и вредных веществ в легкие попадет немало.

Запрет на продажу электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним, по мнению Дмитрия Попова, будет нести и превентивные меры — если запретили, значит, это вредно, и молодежь к этому прислушается. Сергей Григошкин добавил: запрет повлечет за собой сертификацию продукции, то есть появится дополнительный контроль.

В разговоре за круглым столом приняли участие и представители другого "лагеря" — руководитель розничного отдела компании JoeShop Дмитрий Петров и владелец сети вейп-шопов Revence Владимир Игольников.

Дмитрий Петров рассказал участникам встречи о том, что его компания всегда была против продажи электронных сигарет и вейпов несовершеннолетним. После принятия закона сотрудники, нарушающие запрет, будут увольняться, заверил он.

Владимир Игольников отметил общее снижение продаж вейпов в России и поддержал обсуждаемый законопроект: "У меня три дочери, конечно же, я против, чтобы они в подростковом возрасте курили и "парили", это ни к чему. Но отмечу, что к нам часто приходят родители, покупающие вейп своим детям — потому что эти дети уже курят сигареты, а это гораздо вреднее". Он уверил участников встречи в том, что вейпинг не является зависимостью, и после его употребления люди не начинают курить сигареты. Однако, особой поддержки у собравшихся не нашел.

Участники встречи после довольно бурного обсуждения пришли к общему решению — проект должен был принят в регионе и как можно скорее. В ближайшее время губернская дума вынесет его на пленарное заседание.

Представители табачных компаний также позитивно оценивают инициативу мэра Самары. "Мы считаем, что доступ к любым никотинсодержащим продуктам должен быть исключен для несовершеннолетних, — комментирует Анна Бушлякова, управляющий по корпоративным вопросам региона аффилированных компаний "Филип Моррис Интернэшнл" в России. — В декабре 2017 года наша компания выступила одним из инициаторов и подписантов публичной Декларации добросовестных участников рынка никотиносодержащей продукции. Главная цель добровольного обязательства — оградить несовершеннолетних от вовлечения в процесс потребления никотина".

По ее словам, компании и организации, присоединившиеся к соглашению, взяли на себя добровольные обязательства по ограничению маркетинга и продаж электронных систем доставки никотина, жидкостей, содержащих никотин, и изделий из нагреваемого табака.

"В частности, стороны обязались адресовать информацию по указанной продукции исключительно совершеннолетним потребителям. До введения законодательных норм, регулирующих продажи такой продукции, участники рынка будут самостоятельно предпринимать меры по предотвращению ее реализации несовершеннолетним", — говорит Анна Бушлякова.