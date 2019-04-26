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Сбербанк запустил серию бизнес-форумов для малого бизнеса

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Первой площадкой нового проекта Сбербанка стала Самара. Признанные эксперты в своих областях бизнеса (маркетинг, менеджмент, финансы, продажи, интернет-продвижение) выступили перед предпринимателями и дали советы по эффективному ведению бизнеса, а также провели диагностику бизнеса двух предпринимателей.

Фото: предоставлено ПАО "Сбербанк России"

Главная задача бизнес-экспертов — предложить эффективные инструменты и варианты решений сложных бизнес-задач, с которыми ежедневно сталкиваются владельцы компаний малого бизнеса.

Бизнес-форум — это лишь один из этапов большого реалити-проекта, в рамках которого происходит изучение анкет предпринимателей малого и микро-бизнеса, желающих принять участие в проекте, съемки бизнес-процессов в выбранных компаниях, а через два месяца после мероприятия планируется повторный визит к компаниям-участникам и съемка сюжета об изменениях в их бизнесе. Итоговый видеосюжет с рекомендациями и реальными изменениями, планируется публиковать на сайте проекта через 3 месяца после проведения форума.

Спикеры форума в Самаре — известный российский маркетолог Игорь Манн, эксперт в области финансового учета для малого бизнеса Михаил Смолянов, эксперт в области управления продажами Вадим Дозорцев, эксперт по диджитал-продвижению Алексей Иванов — обсудили реальный бизнес двух местных предпринимателей (производство металлических ограждений и сеть ресторанов) и дали свои рекомендации.

"Задача Сбербанка — успех наших клиентов. Сегодняшняя конференция — очередное тому подтверждение. Мы рады предложить участникам бизнес-форума новую возможность получения практических знаний. Ключевое отличие от других мероприятий — формат, когда в рамках мероприятия признанные бизнес-эксперты не только предлагают предпринимателям эффективные инструменты для ведения бизнеса, но и на конкретных примерах проводят диагностику региональных компаний", — отметил председатель Поволжского банка ПАО Сбербанк Александр Анащенко.

Бизнес-форумы проекта также пройдут 23 мая в Казани, 30 мая в Красноярске, 6 июня в Омске. На осень запланировано еще три крупных форума.

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