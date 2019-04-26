При тушении квартиры на ул. Победы в Самаре пожарные спасли мужчину

Вечером в четверг, 25 апреля, произошел пожар в квартире на ул. Победы в Кировском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сигнал о возгорании поступил в 18:42. Горели домашние вещи на площади 4 кв. м. В борьбе с огнем участвовали 14 человек. Использовалось три спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 19:03. В чрезвычайной службе уточнили, что во время тушения пожарные спасли 67-летнего мужчину. Сейчас обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.