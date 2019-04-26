16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 25 пожарных тушили два частных дома и надворные постройки При тушении квартиры на ул. Победы в Самаре пожарные спасли мужчину В Большой Глушице сожгли офис ритуального агентства Пожар в офисном здании на ул. Гастелло в Самаре ликвидирован Пожарные спасли мужчину при тушении крупного очага возгорания сухой травы в Елховском районе

Пожары Происшествия

При тушении квартиры на ул. Победы в Самаре пожарные спасли мужчину

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 45
Версия для печати

Вечером в четверг, 25 апреля, произошел пожар в квартире на ул. Победы в Кировском районе Самары. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сигнал о возгорании поступил в 18:42. Горели домашние вещи на площади 4 кв. м.

В борьбе с огнем участвовали 14 человек. Использовалось три спецмашины. Пожар удалось ликвидировать в 19:03.

В чрезвычайной службе уточнили, что во время тушения пожарные спасли 67-летнего мужчину.

Сейчас обстоятельства возникновения пожара и ущерб устанавливаются.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5