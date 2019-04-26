В Самаре 25 пожарных тушили два частных дома и надворные постройки

В четверг, 25 апреля, в п. Винтай Красноглинского района Самары горели два частных дома, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:45. На месте происшествия горели два частных дома и надворные постройки на площади 250 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 25 человек, использовалось восемь спецмашин.

Пожар удалось ликвидировать в 14:26.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.