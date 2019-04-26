16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре 25 пожарных тушили два частных дома и надворные постройки При тушении квартиры на ул. Победы в Самаре пожарные спасли мужчину В Большой Глушице сожгли офис ритуального агентства Пожар в офисном здании на ул. Гастелло в Самаре ликвидирован Пожарные спасли мужчину при тушении крупного очага возгорания сухой травы в Елховском районе

Пожары Происшествия

В Самаре 25 пожарных тушили два частных дома и надворные постройки

САМАРА. 26 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Авторы:
Читали: 25
Версия для печати

В четверг, 25 апреля, в п. Винтай Красноглинского района Самары горели два частных дома, сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Сообщение о пожаре поступило в 12:45. На месте происшествия горели два частных дома и надворные постройки на площади 250 кв. м.

Пожару был присвоен повышенный ранг сложности "1-БИС". В его тушении участвовали 25 человек, использовалось восемь спецмашин.

Пожар удалось ликвидировать в 14:26.

Данных о пострадавших нет. Причина пожара и ущерб от него устанавливаются.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе:

А на какие цели оформляли кредит вы?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре произошел хлопок газа и пожар

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

В Самаре тушат пожар в бывшем реальном училище

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Пожар на о. Зелененький ликвидирован

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5