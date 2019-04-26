В Кинеле за пьяную езду будут судить водителя, пытавшегося обмануть полицейских

В Кинеле перед судом предстанет автолюбитель, задержанный нетрезвым за рулем в феврале текущего года, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

На автодороге "Усть-Кинельский — Новый Сарбай", патрульные заметили, что легковой автомобиль, двигавшийся в потоке транспорта, остановился на обочине. При виде полицейских, водитель вышел и открыл капот автомобиля. При разговоре с мужчиной у дорожных инспекторов возникли подозрения, что он пьян. На требование сотрудников полиции пройти медицинское освидетельствование, 57-летний житель с. Чубовка ответил отказом, после чего был доставлен в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Из материалов дела следует, что автомобиль технических неисправностей не имеет, а водитель в январе 2019 г. был признан виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ "Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения" и ему было назначено наказание в виде административного штрафа в размере 30 тыс. руб. с лишением права управления транспортными средствами сроком на полтора года. Также установлено, что автолюбитель ранее был судим за совершение тяжких и особо тяжких преступлений.

В настоящее время расследование уголовного дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 264.1 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию" завершено, материалы переданы в Кинельский районный суд для рассмотрения по существу. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.