Тольяттинский производитель "СЛТ Аква" планирует попасть в ТОП-10 производителей полипропиленовых труб и фитингов

Начало сезона активного строительства традиционно ставит перед девелоперами ряд вопросов. Главный из них — выбор надежных поставщиков материалов с оптимальным соотношением цены и качества.

В настоящее время строительство — одна из наиболее динамично развивающихся отраслей экономики. Реализация жилищных нацпроектов и федеральных программ, масштабные мероприятия по капремонту обеспечивают стабильный спрос на стройматериалы. Одну из ключевых ролей в инженерной инфраструктуре здания играют системы водо- и теплоснабжения, в основе которых, как известно, лежат трубы. Сегодня самыми практичными общепризнаны трубы из полипропилена. Исходя из этих соображений, несколько лет назад предприятие "СЛТ Аква" решило построить завод по выпуску полипропиленовых труб в Индустриальном парке "Тольяттисинтез". Открытие производства на тольяттинской промплощадке СИБУРа состоялось 7 октября 2016 года. Руководство компании сразу решило: качество — превыше всего! Поэтому приобрело оборудование у одного из ведущих производителей экструзионных линий — немецкой фирмы Krauss Maffei.

Чтобы качество было не только высоким, но и стабильным, сырье решили закупать у ведущего российского поставщика полипропилена — компании СИБУР. Собственная лаборатория позволяет производить проверку качества на всех этапах — от контроля сырья до проверки конечной продукции. "По сравнению с 2017 годом в 2018-м мы показали двукратный рост, — рассказал генеральный директор ООО "СЛТ Аква" Михаил Товмасян. — В прошлом году мы произвели более 5 тыс. км труб".

"СЛТ Аква" выпускает самый востребованный ассортимент однослойных и армированных труб и фитингов диаметром от 20 до 110 мм. Кроме того, налажен выпуск полипропиленовых труб для систем пожаротушения. Партнеры и клиенты торговой марки SLT AQUA могут быть уверены в высоком качестве продукции. Кроме того, надежность "СЛТ Аква" как производителя подтверждает тот факт, что вся продукция предприятия застрахована в АО "АльфаСтрахование" и сертифицирована в соответствии с требованиями государственных стандартов. Бесспорным преимуществом для самарских компаний, выбирающих поставщика полипропиленовых труб, является тот факт, что производитель "СЛТ Аква" находится в регионе, вследствие чего значительно снижаются затраты на логистику.

Несмотря на небольшой возраст, ООО "СЛТ Аква" зарекомендовало себя на рынке инженерии как ответственный поставщик, предоставляющий комплексные решения, техническую поддержку 24/7 и гарантии качества. Примером тому могут служить ряд жилых комплексов в Санкт-Петербурге, гражданские и промышленные объекты в Москве и в других российских городах, включая хабаровский Центр эксплуатации объектов наземной инфраструктуры космодрома "Восточный". В родном регионе "СЛТ Аква" тоже зарекомендовала себя: продукцией SLT AQUA оснащены, например, "Шанхай" (жилой дом в Самаре), "Самарский Стройфарфор" в пос. Стройкерамика, яхт-клуб "Химик" и "Фосфохим" в Тольятти, "АКОМ" в Жигулевске, а еще — 3 школы в Чапаевске.

В этом году "СЛТ Аква" планирует расширение производственных мощностей. Уже к лету готовится запуск дополнительных экструзионных линий и оборудования для производства фитингов.

Михаил Товмасян, генеральный директор ООО "СЛТ Аква"

— Для нас качество — задача номер один. Наша цель — обеспечить наших партнеров и потребителей продукцией, не уступающей по качеству европейским аналогам, но по более конкурентной цене. С этой задачей мы справляемся и теперь решаем вопросы, связанные с увеличением объемов производства и закреплением своих позиций на рынке, в первую очередь в нашем регионе. По результатам анализа рынка полипропиленовых труб и фитингов 2017 года мы входим в топ-15 производителей. Я планирую, что по итогам 2018 года мы попадем в топ-10. 11 км труб в год — на такие объемы "СЛТ Аква" планирует выйти в 2019 году.