"Лада" завершила сезон победой над "Барсом"

Во втором товарищеском матче в пятницу, 26 апреля, ХК "Лада" вновь одержал победу над казанским "Барсом", сообщает пресс-служба автозаводцев.

Начало встречи осталось за гостями: к седьмой минуте Артем Валеев (в большинстве) и Константин Лучевников забросили две шайбы в ворота Арсения Никонорова (0:2).

На 14-й минуте Евгений Курбатов отыграл одну шайбу — 1:2.

В середине второго периода тольяттинцы получили численное преимущество в двух игроков, и Курбатов оформил дубль — 2:2.

Концовку третьего периода хозяева провели в большинстве, но реализовать его не смогли.

В овертайме уже "Барс" получил численный перевес, и в эти две минуты несколько раз Никоноров серьезно вступал в игру.

Победу "Ладе" на его четвертой минуте принес Артем Артемов, завершивший точным броском выход "2 против 1" после передачи Семена Кизимова — 3:2.