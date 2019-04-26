ХК "Лада" продлил контракт с вратарем Александром Скрынником на один год, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В сезоне 2018/19 Скрынник сыграл в 56 матчах регулярного чемпионата, в которых одержал 38 побед — новый рекорд ВХЛ. Он отразил 92,6% бросков по своим воротам, а коэффициент надежности составил 1,97. Семь матчей отыграл "на ноль". В четырех матчах плей-офф Александр одержал одну "сухую" победу, отразил 90,3% бросков и заработал коэффициент надежности 2,54.

"Интересных предложений из КХЛ не было, а сидеть и "полировать лавку" я не хочу. В ВХЛ же лишь насколько клубов способны предложить такие же достойные условия, которые мне предложила "Лада", поэтому приоритетом для меня был контракт с тольяттинским клубом", — объяснил свое решение спортсмен.