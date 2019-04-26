На "ВолгаФесте" будет построен 18-метровый "Корабль толерантности"

В понедельник, 29 апреля, в 15:00 в галерее "Виктория" состоится пресс-конференция, посвященная презентации проекта "Корабль толерантности" на межрегиональном фестивале набережных "ВолгаФест", который пройдет при поддержке правительства Самарской области 8 и 9 июня.

Весь май более 500 школьников региона примут участие в образовательной программе и подготовке к созданию "Корабля толерантности". В культурных и образовательных учреждениях региона пройдут открытые мастерские, где обсудят проблемы сохранения мира, толерантности и развития современного общества. Ответы на вопросы дети смогут дать с помощью красок и кистей, расписывая паруса корабля.

По завершении акции на набережной будет построено 18-метровое деревянное судно, которое представят на "ВолгаФесте". Важной частью проекта является обменная программа, по итогам которой талантливые дети из самарского региона смогут посетить культурные объекты других стран.

"Художественный проект "Корабль толерантности" — это диалог, образец современного паблик-арта. "Корабль толерантности" обращен ко всем, а не к избранному кругу интеллектуалов, — считает один из авторов проекта Илья Кабаков. — Главное здесь — тема толерантности: не показать самого себя, чего хочет каждый взрослый или ребенок, а показать, что другой точно такой же, как и ты. Для сегодняшнего дня это потрясающей важности тема, когда каждый кричит о себе и хочет сказать, что только он прав".

"Корабль толерантности" станет первым проектом Государственной Третьяковской галереи, реализованным в Самаре. Напомним, что в 2022 г. в здании Фабрики-кухни планируется открыть филиал московского музея. Кроме того, на "ВолгаФесте-2019" будет действовать площадка Третьяковской галереи.