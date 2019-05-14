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Экология Общество

На пашне в Волжском районе произошел розлив нефтесодержащей жидкости

САМАРА. 14 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Волжском районе на землях бывшего колхоза "Путь Ленина", засеянных озимыми культурами, разлилась нефтесодержащая жидкость, сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

По информации собственника земельных участков, специалистом отдела земельного надзора ведомства был проведен рейдовый осмотр пашни и отобраны пробы почвы, которые направили в Самарский филиал ФГБУ "Центральная научно-методическая ветеринарная лаборатория" для исследования на содержание нефтепродуктов.

По результатам лабораторных испытаний почвенных проб будет выдано заключение и приняты меры в соответствии с полномочиями.

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