Глава региона провел совещание по диверсификации предприятий ОПК

Во вторник, 14 мая, губернатор Дмитрий Азаров провел совещание по вопросу диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса. В работе совещания приняли участие главный федеральный инспектор по Самарской области Владимир Купцов, представители профильных министерств, руководители оборонных предприятий региона.

Открывая совещание, Дмитрий Азаров отметил, что всего в регионе работают 20 промышленных предприятий и научных организаций, включенных в реестр ОПК Министерства промышленности и торговли РФ. В общей сложности на них трудится более 40 тыс. человек.

Основу ОПК Самарской области составляют организации авиационно-космической отрасли, среди них АО "РКЦ" Прогресс", ПАО" Кузнецов", ОАО "Авиакор - авиационный завод" и другие.

Глава региона напомнил, что президентом России поставлена задача довести долю гражданской продукции и продукции двойного назначения в общем объеме производства предприятий ОПК до 30% к 2025 году и до 50% к 2030 году.

Тот же вопрос обсуждался 12 марта 2019 года в Ижевске на совместном совещании секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева и полномочного представителя президента России в ПФО Игоря Комарова.

"Прекрасно понимаю, что у каждого предприятия есть своя специфика, - подчеркнул губернатор. - Именно поэтому надо обсудить проблемы, стоящие перед вами, определить те направления, где действительно нужны наши усилия, - чтобы они не были лишними, не помешали предприятию, а наоборот, помогали предприятию справиться с поставленными задачами".

Среди факторов, сдерживающих диверсификацию производств, участники совещания отметили недостаток финансовых ресурсов для запуска производства гражданской продукции, высокую конкуренцию на рынке потребительской продукции, недостаток инженерно-технических кадров и другие.

В ходе совещания прозвучал ряд предложений, направленных на решение задачи по диверсификации производства предприятий ОПК. Так, например, рассматривалась возможность предоставления налоговых льгот для предприятий ОПК, вкладывающих средства в диверсификацию.

Для организации этой работы на системной основе Владимир Купцов предложил создать координационно-экспертный совет, куда вошли бы руководители оборонных предприятий, представители Союза машиностроителей, Союза работодателей, министерства промышленности и торговли Самарской области.

Также руководителей предприятий ОПК нацелили на активное участие в реализации национальных проектов с использованием имеющихся производственных мощностей.