Маньяк-педофил из Тольятти признался еще в четырех убийствах

Новые обвинения предъявлены маньяку-педофилу из Тольятти Олегу Рылькову по итогам работы Главного управления уголовного розыска МВД РФ и самарских силовиков. Все четыре эпизода - убийства, двое из погибших - несовершеннолетние, пишет "Самарское обозрение".

Одна из жертв - восьмилетняя жительница села Борское М. В июне 1997 г. Рыльков изнасиловал ее в уединенном месте на берегу реки, затем убил ножом, тело расчленил и выкинул останки в мусорный бак. В августе 1994 г. в лесу за Медгородком ВАЗа в Автозаводском районе Тольятти Рыльков изнасиловал и задушил 14-летнюю Ч. Это дело долгое время значилось нераскрытым.

Две другие жертвы - взрослые женщины. 31-летнюю О.А.Буслаеву маньяк убил в сентябре 1993 г., 41-летнюю Л.В.Шарагину - в феврале 1994 года. По итогам признаний Рылькова возобновлены уголовные дела, возбужденные более 20 лет назад.

Напомним, Олег Рыльков в 1996 г. был приговорен к расстрелу за изнасилование и убийство двух малолетних девочек, попытку убийства брата одной из них, убийство своей сожительницы и несколько десятков эпизодов развратных действий в отношении несовершеннолетних.

До недавнего времени официально считалось, что он изнасиловал от 37 до 39 несовершеннолетних в возрасте от 6 до 13 лет и убил четырех человек, трое из которых были детьми.

Когда Рылькову становится скучно сидеть в тюрьме особого режима в Соль-Илецке, он сознается в новых эпизодах, в процессе расследования которых его вывозят на места совершения преступлений. Маньяк ничем не рискует - больше пожизненного срока ему уже не дадут. Так, признания в убийствах и изнасилованиях делались им в 2012-2013 гг., но часть из них не подтвердилась.

Также Рыльков пишет апелляционные жалобы на постановление суда Центрального района Тольятти от 19 июля 2017 г., отказавшего ему в признании незаконными действий следователей, прекративших уголовное дело об изнасиловании малолетней, в котором он признался в заключении. Однако Самарский областной суд отказал тольяттинцу в удовлетворении жалобы.