Отказ в возбуждении дела на следователя СК, избившего соседа, вновь отменен

Управление кадров Следственного комитета РФ проводит служебную проверку в отношении должностных лиц СУ СК по Самарской области по ситуации с обвинением следователя Евгения Супотницкого в избиении и вымогательстве.

В рамках проверки будет дана оценка действиям должностных лиц, которые должны были принимать меры по данной ситуации.

По словам источника, знакомого с ситуацией, результаты проверки сейчас находятся на утверждении.

Между тем 6 мая СУ СК во второй раз отменило отказ следователя в возбуждении уголовного дела на Супотницкого. При этом проведение проверки вместо трижды выносившего отказ следователя СУ СК Василия Ботвинко поручено Борису Глезерову.

По данным собеседника издания, Супотницкий находится в шестимесячном отпуске.

Получить комментарий в СУ СК по Самарской области не удалось.

Напомним, конфликт Супотницкого с его соседом бизнесменом Андреем Кособоковым произошел 27 декабря 2018 года. Он начался с того, что собака Кособокова укусила проходившую мимо гражданскую жену следователя Елену Т., у которой медики позже обнаружат две раны по 1 мм.

Менее чем через час к владельцу пса пришел Супотницкий в сопровождении трех мужчин, у двух из которых было оружие - травматический пистолет и помповое ружье. В ходе "разговора" Кособоков получил удары по голове и туловищу.

Бил, но не сильно: в СУ СК вновь отказали в возбуждении дела на своего следователя Следователь СУ СК Василий Ботвинко после дополнительной проверки вновь отказал в возбуждении уголовного дела на своего коллегу Евгения Супотницкого, на которого сосед написал заявление об избиении и вымогательстве.

Бизнесмен написал заявление в полицию на Супотницкого и его знакомых об избиении и вымогательстве у него 500 тыс. рублей. Была назначена проверка, материалы которой передали в СУ СК.

Жена Супотницкого, а вслед за ней и сам он, и его спутники утверждают, что сосед специально натравливал собаку. По их заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Однако все происходившее попало на записи камер наблюдения, на которых видно, что Кособоков, наоборот, пытался поймать пса, выбежавшего на улицу. Это дело прекратили по требованию прокуратуры.

20 марта было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором следователь Василий Ботвинко написал, что хотя хозяина собаки и били, но делал это только Супотницкий, а люди с оружием стояли в стороне. При этом Супотницкий якобы наносил удары, чтобы успокоить неадекватного соседа, и весь конфликт начался "из-за противоправного поведения" Кособокова. Кроме того, удары якобы не повлекли вреда здоровью.

Постановление об отказе в возбуждение дела было отменено руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Алексеем Дубовитченко, и тот же Ботвинко проводил дополнительную проверку.

Следователь изучал и заявления супругов Кособоковых о давлении на их бизнес, начавшемся после конфликта с Супотницким. Однако Ботвинко удовлетворился объяснением коллеги, что к проверкам, якобы проводившимся сотрудниками УЭБиПК, а также налоговой службы, он отношения не имеет. В ОЭБиПК УМВД по Самаре вовсе ответили, что проверок в фирме Кособоковых в этом году они не проводили.

При этом супруги представили протокол осмотра места происшествия от 20 февраля за подписью оперуполномоченного УЭБиПК УМВД города майора Г.Н.Фокина и специалиста ЭКЦ регионального ГУ МВД майора Д.В.Каныгиной.

В итоге Василий Ботвинко 22 апреля повторно отказал в возбуждении уголовного дела, но и это решение было отменено.