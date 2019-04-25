Бил, но не сильно: в СУ СК вновь отказали в возбуждении дела на своего следователя

Следователь СУ СК Василий Ботвинко после дополнительной проверки вновь отказал в возбуждении уголовного дела на своего коллегу Евгения Супотницкого, на которого сосед написал заявление об избиении и вымогательстве.

Напомним, 27 декабря 2018 г. собака соседа Супотницкого Андрея Кособокова укусила проходившую мимо гражданскую жену следователя Елену Т., у которой медики позже обнаружат две раны по 1 мм.

Менее чем через час к владельцу пса пришел Супотницкий в сопровождении трех мужчин, у двух из которых было оружие — травматический пистолет и помповое ружье. Разговора не получилось и Кособоков получил удары по голове и туловищу.

Женщина, а вслед за ней и Супотницкий со своими спутниками (один из них также следователь СК) будут утверждать, что сосед специально натравливал собаку. По их заявлению было возбуждено уголовное дело по статье "Хулиганство". Кособокова спасло то, что все происходившее попало на записи камер наблюдения, на которых видно, что он наоборот пытался поймать пса, выбежавшего на улицу. Дело прекратили по требованию прокуратуры.

Бил, чтобы успокоить: в СУ СК отказали в возбуждении дела на своего следователя Вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении следователя СУ СК по Самарской области Евгения Супотницкого, на которого сосед написал заявление об избиении и вымогательстве.

Кособоков, в свою очередь написал заявление в полицию на Супотницкого и сопровождавших его мужчин об избиении и вымогательстве у него 500 тыс. рублей. По заявлению была назначена проверка, материалы которой передали в СУ СК.

20 марта было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела, в котором следователь Василий Ботвинко пишет, что хотя хозяина собаки и били, но делал это только Супотницкий, люди же с оружием просто стояли в стороне. При этом Супотницкий якобы наносил удары, чтобы успокоить неадекватного соседа и весь конфликт начался "из-за противоправного поведения" Кособокова. Кроме того удары, якобы не нанесли вреда здоровью.

Постановление об отказе в возбуждение дела было отменено руководителем первого отдела по расследованию особо важных дел Алексеем Дубовитченко (причину выяснить не удалось), и тот же Ботвинко проводил дополнительную проверку. Следователь изучал и заявления супругов Кособоковых о давлении на их бизнес, начавшемся после конфликта с Супотницким.

Однако Ботвинко удовлетворился объяснением коллеги, что к проверкам, якобы проводившимся сотрудниками УЭБиПК, а также налоговой службы, он отношения не имеет. В ОЭБиПК УМВД по Самаре вовсе ответили, что проверок в фирме Кособоковых в этом году они не проводили.

При этом супруги предоставили протокол осмотра места происшествия от 20 февраля за подписью оперуполномоченного УЭБиПК УМВД города майора Г.Н. Фокина и специалиста ЭКЦ регионального ГУ МВД майора Д.В. Каныгиной.

В итоге Василий Ботвинко повторно отказал в возбуждении уголовного дела.

Получить комментарий в СУ СК по Самарской области не удалось.