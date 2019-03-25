Бил, чтобы успокоить: в СУ СК отказали в возбуждении дела на своего следователя

Вынесен отказ в возбуждении уголовного дела в отношении другого сотрудника СУ СК по Самарской области Евгения Супотницкого, на которого сосед написал заявление об избиении и вымогательстве.

Напомним, конфликт начался 27 декабря 2018 г., когда собака Андрея Кособокова укусила на улице проходившую мимо гражданскую жену Супотницкого Елену Т., у которой медики обнаружат две раны по 1 мм.

Через 40 минут к владельцу пса пришел Супотницкий в сопровождении трех мужчин, у двух из которых было оружие — травматический пистолет и помповое ружье. Кособоков получил удары по голове и туловищу, это подтвердила экспертиза и зафиксировала камера наблюдения.

После случившегося сожительница Супотницкого написала заявление на владельца собаки — якобы он травил на нее пса. На мужчину возбудили уголовное дело, но по требованию прокуратуры его прекратили, поскольку записи видеокамер не подтвердили рассказ женщины.

Кособоков же написал заявление в полицию на Супотницкого и сопровождавших его мужчин об избиении и вымогательстве у него 500 тыс. рублей. По заявлению была назначена проверка, материалы которой передали в СУ СК.

20 марта было вынесено постановление об отказе в возбуждении уголовного дела (есть в распоряжении Волга Ньюс). В нем следователь Василий Ботвинко пишет, что экспертиза подтвердила факт избиения Кособокова, указывая на "противоречия" в его показаниях. Якобы во время одного из четырех опросов тот не упомянул о том, что у него требовали деньги.

Кроме того, следователь ссылается на показания Супотницкого и троих пришедших с ним мужчин, которые, естественно, утверждали, что никаким образом не угрожали избитому мужчине и ничего у него не требовали.

Интересно и то, что объяснения Супотницкого и его спутников, в частности еще одного следователя СК Михаила Семагина, в документе записаны практически одними и теми же словами.

Кроме того, все четверо мужчин, пришедших к Кособокову, утверждают, что он был пьян, хотя медики и другие соседи это не подтвердили.

Супотницкий и его товарищи объясняют, чем они руководствовались, когда пошли вчетвером к соседу с оружием вместо того, чтобы вызвать полицию. Они уверены, что тот бы просто не открыл полицейским дверь. А оружие они взяли с собой только для защиты от собаки. В частности, именно поэтому мужчины не ограничились травматическим пистолетом. По их мнению, он бы не остановил крупную собаку. Поэтому они решили прихватить с собой еще и дробовик, и уже с оружием отправились узнать о прививках к неадекватному, по их мнению, соседу с собакой, якобы держащей в страхе всю улицу.

В итоге, вынося отказ в возбуждении дела, следователь отмечает, что хоть хозяина собаки и били, но делал это только Супотницкий, люди же с оружием просто стояли в стороне. При этом Супотницкий якобы наносил удары, чтобы успокоить неадекватного соседа и весь конфликт начался "из-за противоправного поведения" Кособокова.

"В действиях Супотницкого А.В. отсутствуют признаки преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ, поскольку он причинил телесные повреждения Кособокову А.П. испытывая к нему неприязненные отношения, вызванные неправильными действиями потерпевшего, выразившиеся в травли собаки на гражданскую супругу Супотницкого Е.В. — Тюрину Е.С." — пишет следователь (орфография и пунктуация сохранены. — прим. Волга Ньюс).

Хотя к моменту вынесения отказа уже было установлено, что никто ни на кого не натравливал собаку.

При этом следователь также не усмотрел в действиях Кособокова состава преступления, предусмотренного ст. 306 УК РФ (заведомо ложный донос) - поскольку "они добросовестно заблуждались в юридической оценке имеющихся обстоятельств".

Супруга Андрея Кособокова Татьяна рассказала корреспонденту Волга Ньюс, что следователь Ботвинко устно пояснил, что этот отказ уже отменен, но по какой причине и какие последствия это влечет им уточнить не удалось.

Получить комментарий в СУ СК по Самарской области не удалось.