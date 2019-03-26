По заявлению на следователя СК об избиении и вымогательстве назначена дополнительная проверка

В Самаре назначена дополнительная проверка в связи с сообщением о нападении следователя СК Евгения Супотницкого на соседа. Об этом сообщили Волга Ньюс в пресс-службе СУ СК РФ по Самарской области.

"В настоящее время по указанному факту проводится проверка первым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Самарской области, — отметили также в ведомстве. — Делать какие-либо выводы до принятия процессуального решения по материалу преждевременно".

Напомним, ранее сообщалось, что конфликт начался 27 декабря 2018 г., когда собака Андрея Кособокова укусила на улице проходившую мимо гражданскую жену Супотницкого Елену Т. У нее медики обнаружили две раны по 1 мм.

В Самаре следователя СК обвинили в избиении и вымогательстве В Самаре на следователя регионального управления Следственного комитета Евгения Супотницкого написали заявление об избиении и вымогательстве.

Через 40 минут к владельцу пса пришел Супотницкий в сопровождении трех мужчин, у двух из которых было оружие: травматический пистолет и помповое ружье. Кособоков получил удары по голове и туловищу, это подтвердила экспертиза и зафиксировала камера наблюдения.

После случившегося сожительница Супотницкого написала заявление на владельца собаки — якобы он травил на нее пса. На мужчину возбудили уголовное дело, но по требованию прокуратуры его прекратили, поскольку записи видеокамер не подтвердили рассказ женщины.

Кособоков же написал заявление в полицию на Супотницкого и сопровождавших его мужчин об избиении и вымогательстве у него 500 тыс. рублей. По заявлению была назначена проверка, материалы которой передали в СУ СК.

Также ранее сообщалось об отказе в возбуждении уголовного дела по итогам первой проверки.