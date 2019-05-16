Полицейских, уволенных после жалоб в ФСБ на начальство, вернут на работу

После приезда руководства МВД России в ГУ МВД по Самарской области на службу примут шестерых бывших сотрудников ведомства. Полицейских уволили после того, как они помогли разоблачить начальника-"оборотня". Об этом сообщает депутат Госдумы РФ Александр Хинштейн.

Напомним, шестерых сотрудников отдела МВД по Челно-Вершинскому району уволили за "служебный проступок". Виктория Коробкова, Анастасия Филиппова, Екатерина Филиппова, Ринат Нуреев, Наталья Маховикова и Ильнар Хисматов не захотели по незаконному требованию руководителя (тогда еще начальника отдела полиции) Рафката Расулова частично отдать ему свои премии, полученные в честь Дня полиции. Деньги подчиненные передали начальству, но сообщили об этом в ФСБ.

Расулова признали виновным в превышении полномочий и оштрафовали на 40 тыс. рублей. А позже в отношении жаловавшихся областное ГУ МВД организовало служебную проверку. Как следует из материалов суда Исаклинского района, она была связана именно с конфликтом с Расуловым. Всех шестерых правоохранителей уволили. В судах им не удалось добиться восстановления на работе.

15 мая в Челно-Вершинский район прибыли представили кадрового аппарата ГУ МВД России по Самарской области. Уволенным сотрудникам предложили написать заявления о приеме на службу в органы внутренних дел.