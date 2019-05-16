Ведущие предприятия региона пополнят ресурс "Кадросферы" вакансиями

В четверг, 16 мая, состоялась встреча представителей регионального правительства и крупнейших работодателей Самарской области, в ходе которой был подписан меморандум о сотрудничестве.

Во встрече приняли участие представители 35 предприятий, среди которых АвтоВАЗ, Тяжмаш, Тольяттиазот, "ГК "Электрощит"-"ТМ Самара", Ростелеком" (Самарский филиал), Авиакор, Промсинтез, МА "Курумоч", Самараэнерго и многие другие.

Меморандум призван развивать сотрудничество посредством внедрения в практику работы органов исполнительной власти и работодателей Самарской области современных технологий менеджмента, в том числе единой информационной системы кадрового потенциала Самарской области "Кадросфера".

По словам руководителя департамента кадровой политики и государственного управления администрации губернатора Самарской области Натальи Баландиной, "Кадросфера" поможет жителям губернии найти достойные вакансии, а работодателям - специалистов и профессиональные команды для реализации проектов разной направленности.

"Помимо вакансий и профессионалов, в этой системе можно выбрать наставника или наставляемого, - уточнила Наталья Баландина. - То есть это не биржа труда - это социальная среда для людей, которые хотят учиться, развиваться, работать и обмениваться опытом. В настоящее время разрабатывается мобильное приложение "Кадросфера". Кроме того, при губернаторе сформирован координационный совет, в который вошли крупные работодатели, представители ведомств и вузов для взаимодействия в вопросах развития кадрового потенциала".

Напомним, платформа "Кадросфера" была создана в прошлом году по инициативе губернатора Самарской области Дмитрия Азарова в целях максимально эффективного использования кадрового потенциала Самарской области. Как неоднократно отмечал глава региона, ее задача - собрать на одной платформе информацию о перспективных кадрах не только для государственного управления, но и региона в целом.

На данный момент на платформе зарегистрировано свыше 1500 тысяч специалистов.