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Транспорт и связь Экономика и бизнес

АКРА повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня A со стабильным прогнозом

САМАРА. 17 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 сообщает, что Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) повысило кредитный рейтинг ООО "Т2 РТК Холдинг" до уровня А с прогнозом "стабильный". Это обусловлено позитивной динамикой операционных и финансовых результатов Tele2 по итогам 2018 года, улучшением показателей долговой нагрузки и обслуживания долга.

Фото: предоставлено Tele2

Одним из ключевых факторов повышения рейтинга Tele2 стали "крупный размер и высокая рентабельность компании". Среднегодовой прирост абонентской базы оператора в 2017–2018 гг. составил 4,2%. Этот рост сопровождался увеличением средней месячной выручки на одного пользователя — ARPU (+11,5% в 2018 году), что позволило Tele2 нарастить выручку по итогам 2018 года на 16,4%. В 2018-м, как и в предшествующем году, компания сохраняла высокий уровень рентабельности по FFO (средства от операций) до фиксированных платежей и налогов — 31%.

Аналитики АКРА отмечают стабильность бизнеса оператора: "Высокая оценка операционного профиля Tele2 обусловлена прежде всего сильным бизнес-профилем компании". АКРА отмечает широкую географию деятельности оператора: Tele2 предоставляет услуги мобильной связи в стандартах 4G/3G/2G в 67 регионах РФ. Кроме того, АКРА оценивает как высокое качество корпоративного управления Tele2. В компании разработана и действует стратегия развития на 2018–2022 гг. По мнению финансовых аналитиков, "структура акционеров оператора прозрачна, а работа риск-менеджмента структурирована и формализована".

Среди прочих факторов повышения кредитного рейтинга АКРА отмечает снижение долговой нагрузки до средней. Отношение общего долга Tele2 к FFO до чистых процентных платежей по итогам 2018 года сократилось до 3,17х (против 4,24х годом ранее). АКРА допускает возможность снижения данного показателя до 2,5-2,7х в ближайшие три года.

Аналитики АКРА ожидают сохранения тенденции к увеличению абонентской базы компании в 2019–2021 гг. По их прогнозам, в этот период Tele2 удержит высокий показатель рентабельности по FFO до фиксированных платежей и налогов на уровне, близком к текущему.

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