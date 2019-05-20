Что смотреть на фестивале "ПоМост" в Новокуйбышевске

В понедельник, 20 мая, начинается Восьмой всероссийский театральный фестиваль "ПоМост". Рассказываем, почему самарцам стоит съездить в Новокуйбышевск (билеты на спектакли в большом зале еще остались, мы узнавали).

"Чайка. Эскиз" (16+), Театр драмы им. Федора Волкова, Ярославль, 20 мая, 19:00

Евгений Марчелли известен смелыми интерпретациями самой "затертой" классики, а ярославская труппа считается одной из лучших в России. В "Чайке" нет и намека на пресловутую "чеховскую атмосферу". Есть жесткая история, ведь в реальности чайка - совсем не такая романтическая птица, как ее принято изображать в искусстве, напоминает режиссер.

Нина Заречная здесь - дерзкая пробивная провинциалка, Аркадина (в исполнении примы театра Анастасии Светловой) - женщина-вамп, богемная тусовка, в которую так стремится Нина, изображена иронически, иногда с сарказмом, но ближе к финалу в спектакле появляются лирические ноты.

"Чайка.Эскиз" получила пять номинаций на "Золотую Маску".

"Имаго-ловушка" (16+), "Провинциальные танцы", Екатеринбург, 22 мая, 19:00

У этого спектакля Татьяны Багановой довольно четко читается фабула, что для contemporary вообще-то редкость. Сказалось влияние литературы - спектакль поставлен по басням Эзопа, Лафонтена и Крылова. Правда, от басен осталось в первую очередь изображение людей через образы животных. Прямолинейная история о труженике-муравье и беспечной стрекозе у "Провинциальных танцев" обросла другими насекомыми, гендерными и социальными смыслами. Для зрителя это во многом история о мужском и женском, о насилии и понимании, а для создателей - об отношениях людей искусства с остальным миром.

Спектакль стал лауреатом "Золотой Маски" в номинации "Современный танец".

"Вино из одуванчиков" (16+), Драматический театр "Парафраз", Глазов, 24 мая, 19:00

Всех поначалу юных героев Брэдбери здесь играют взрослые актеры, а стариков - дети из молодежной студии "Парафраз". Роль Дугласа сыграл сам режиссер - Дамир Салимзянов. Спектакль - о попытке вернуться в детство, где тебе 12, о неповторимых моментах жизни, о неизбежной смерти и остром ощущении себя живым. О том, что наивный взгляд и простые вещи - может быть, самое важное.

"Kaosmos" ("Космос"), 6+, высотный театр Grupo Puja, Испания, 25 мая, 21:15 (площадь им. Ленина)

Испанской труппе Puja уже более 20 лет. За это время их шоу посмотрели более миллиона зрителей из 35 стран мира. Kaosmos ("Космос") - это воздушное шоу с элементами спортивной вертикальной акробатики и трюками на высоте 40 метров. В представлении сочетаются театр, живая музыка, цирк и танец.

"Старший сын" (14+), 21 мая, 19:00, "Манкурт" (16+), 23 мая, 19:00, театр-студия "Грань", Новокуйбышевск

"ПоМост" - еще одна возможность посмотреть спектакли театра-организатора, но даже здесь билетов не достать, потому что играет "Грань" (в отличие от остальных участников фестиваля) по-прежнему на камерной сцене.