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Хоккей Спорт

"Лада" подписала контракт с нападающим Никитой Лукиным

ТОЛЬЯТТИ. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Хоккейный клуб "Лада" подписал контракт на один год с нападающим Никитой Лукиным, сообщает пресс-служба автозаводцев.

В сезоне 2018/19 Лукин выступал за китайский "Ценг Тоу", за 55 матчей регулярного чемпионата он набрал 34 (16+18) очка и стал лучшим бомбардиром и снайпером клуба, в трех матчах плей-офф Никита отметился одной голевой передачей.

Никита Лукин является выпускником тольяттинской школы хоккея. Он выступал за команды "Лада-2" и "Ладья".

В 2013 г. Лукин стал обладателем Кубка Гагарина в составе московского "Динамо".

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