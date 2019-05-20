В районе НФС-1 в Самаре обнаружено пятно нефтепродуктов

В ливневую канализацию в районе НФС-1 сбросили мазут, сообщает глава Октябрьского района Александр Кузнецов в "Твиттере".

"Уважаемые жители, неизвестный злоумышленник сбросил мазут в ливневую канализацию в районе НФС-1. Будут приняты меры для ликвидации сброса. Злоумышленника также постараемся вычислить,", - пишет руководитель района и прилагает видео.

Автор видео предполагает, что мазут сбросили с бойлера. Пятно мазута распространилось вдоль берега на расстоянии примерно 150 метров. На видео также показывают предположительное место слива мазута с характерными следами.

"По предварительным данным, сброс жидкости, похожей на мазут, в ливневый коллектор примерно в полукилометре от НФС. Собственник выясняется. Пошло прямиком в Волгу. Занимается служба безопасности РКС-Самара", - сообщили в "Самарских коммунальных системах".

Департамент городского хозяйства и экологии добавляет, что информация об этом направлена в Росприроднадзор.