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Экология Общество

В районе НФС-1 в Самаре обнаружено пятно нефтепродуктов

САМАРА. 20 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В ливневую канализацию в районе НФС-1 сбросили мазут, сообщает глава Октябрьского района Александр Кузнецов в "Твиттере".

"Уважаемые жители, неизвестный злоумышленник сбросил мазут в ливневую канализацию в районе НФС-1. Будут приняты меры для ликвидации сброса. Злоумышленника также постараемся вычислить,", - пишет руководитель района и прилагает видео.

Автор видео предполагает, что мазут сбросили с бойлера. Пятно мазута распространилось вдоль берега на расстоянии примерно 150 метров. На видео также показывают предположительное место слива мазута с характерными следами.

"По предварительным данным, сброс жидкости, похожей на мазут, в ливневый коллектор примерно в полукилометре от НФС. Собственник выясняется. Пошло прямиком в Волгу. Занимается служба безопасности РКС-Самара", - сообщили в "Самарских коммунальных системах".

 Департамент городского хозяйства и экологии добавляет, что информация об этом направлена в Росприроднадзор.

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