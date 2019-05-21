К Самаре подготовят восемь пляжей

В границах Самары в текущем году будут оборудованы восемь пляжей протяженностью более 4 км и площадью 178,02 тыс. кв. м, сообщает пресс-служба мэрии города.

На пляжах планируется работа 14 спасательных постов:

на I очереди набережной - от спуска по ул. Ленинградской до спуска по ул. Вилоновской (спасательные посты №1, №2);

на II очереди набережной - от спуска по ул. Маяковского до дамбы в районе комплекса "КИНАП"(спасательные посты №3, №4);

от спуска по ул. Осипенко до дамбы, расположенной у Силикатного оврага; протяженность (спасательный пост №5);

пляж в районе Загородного парка (спасательный пост №6);

пляж в районе спуска по ул. Советской Армии (спасательный пост №7);

пляж в районе Барбошиной поляны (спасательный пост №8);

пляж в районе СФГУП "Санаторий Можайский" (спасательный пост №9);

пляж в Красноглинском районе, за дамбой (спасательный пост №10);

пост №11 будет осуществлять патрулирование между постами №№ 1 и 2;

пост №12 будет осуществлять патрулирование между постами №№ 3 и 4;

пост №13 будет патрулировать пляж 4-й очереди набережной реки Волги у "Ладьи";

пост №14 будет осуществлять патрулирование в зоне спасательного поста № 10.

Указанные спасательные посты начнут работать с 15 июня - ежегодно купальный сезон считается открытым с момента установки постов.

Кроме того, выставление спасательного поста в период проведения молодежного форума "iВолга" и фестиваля авторской песни им. В.Грушина на один месяц планируется из общего числа постов - в районе Фестивальной поляны (река Волга, 1695 км ЕГС, пр. Мастрюково).

По информации департамента городского хозяйства и экологии Самары, бюджетом города на оборудование и содержание городских пляжей в 2019 г. предусмотрено 28,5 млн рублей. Победителем по итогам электронного аукциона признано ООО "Чистый Город", с которым заключен муниципальный контракт на выполнение работ по содержанию зон рекреации водных объектов, используемых для массового отдыха и купания. Компания уже убрала пляжи от паводковых накоплений (вывезено 195 кубометров мусора), проведет водолазное обследование и очистку дна акватории пляжей от посторонних предметов, завезет на пляжи порядка 15 тыс. тонн песка, установит 1390 единиц пляжного оборудования. Также в рамках подготовки к летнему спортивному сезону на территории городских пляжей планируется установить и спортивное оборудование, предоставляемое подрядчиком: в районе I, II, IV очередей набережной, а также на пляже Красноглинского района и под спуском по ул. Советской Армии.

Вода будет проверяться на соответствие санитарным нормам по микробиологическим, паразитологическим и гигиеническим показателям. Напомним, санитарно-эпидемиологическое заключение Роспотребнадзора готовится на основании результатов двух проб. Первый забор проб воды запланирован на 21 мая, второй забор будет сделан 27 мая. Анализ, как правило, выполняется в течение 7-10 дней. Далее забор проб будет осуществляться до 31 августа: в части исследования по микробиологическим показателям - еженедельно (по вторникам), по гигиеническим и паразитологическим - один раз в месяц.

Городская администрация обращает внимание горожан на то, что, как и в прошлом году, на пляже I очереди набережной реки Волги (в районе спуска по ул. Некрасовской), а также в районе II очереди набережной (возле спуска по ул. Полевой) будут оборудованы специализированные пляжные зоны для маломобильных групп населения.