16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самаре отказались от идеи запуска 5 тыс. воздушных шаров на праздновании Последнего звонка Очистка береговой полосы от попавшего в Волгу мазута начнется 22 мая В Самаре задержали злоумышленника, пытавшегося повторно слить мазут у НФС-1 -2,8°С: в регионе зафиксирована рекордно низкая температура В районе НФС-1 в Самаре обнаружено пятно нефтепродуктов

Экология Общество

В Самаре отказались от идеи запуска 5 тыс. воздушных шаров на праздновании Последнего звонка

САМАРА. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 121
Версия для печати

На празднике, посвященном школьному Последнему звонку, не будут запускать воздушные шары. Об этом в Twitter заявила глава городского департамента образования Елена Чернега.

Отметим, что в рамках празднования Последнего звонка самарские школьники должны были принять участие во флешмобе, в ходе которого планировалось одновременно в воздух запустить 5 тыс. воздушных шаров. Однако эта часть праздничной программы вызвала негодование эко-активистов, отметивших, что "в водоемах и лесах нашей страны сам шарик будет разлагаться около пяти лет, а капроновая веревка, которой он был завязан, - более 100".

"Спасибо за активную и неравнодушную позицию. Безусловно, департамент образования не может оставаться равнодушным к вопросам экологического воспитания детей. Решено не использовать шары на празднике", - отреагировала на обращения общественников Елена Чернега.

Гид потребителя

Фото на сайте

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Дмитрий Азаров принял участие в экологической акции в Жигулевском заповеднике

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Жигулевская ГЭС провела экологическую акцию "оБЕРЕГАй"

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Хвойный сквер ЛУКОЙЛА

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2