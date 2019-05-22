В Самаре отказались от идеи запуска 5 тыс. воздушных шаров на праздновании Последнего звонка

На празднике, посвященном школьному Последнему звонку, не будут запускать воздушные шары. Об этом в Twitter заявила глава городского департамента образования Елена Чернега.

Отметим, что в рамках празднования Последнего звонка самарские школьники должны были принять участие во флешмобе, в ходе которого планировалось одновременно в воздух запустить 5 тыс. воздушных шаров. Однако эта часть праздничной программы вызвала негодование эко-активистов, отметивших, что "в водоемах и лесах нашей страны сам шарик будет разлагаться около пяти лет, а капроновая веревка, которой он был завязан, - более 100".

"Спасибо за активную и неравнодушную позицию. Безусловно, департамент образования не может оставаться равнодушным к вопросам экологического воспитания детей. Решено не использовать шары на празднике", - отреагировала на обращения общественников Елена Чернега.