Экс-сотрудника Росрыболовства, подозреваемого во взяточничестве, оставили под домашним арестом

В среду, 22 мая, Самарский районный суд Самары под председательством судьи Елены Грибовой удовлетворил ходатайство следствия о продлении срока содержания под домашним арестом подозреваемому в получении взятки (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ) Сергею Козлову на два месяца. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

Напомним, ранее Козлов ранее занимал должность консультанта отдела охраны среды обитания и воспроизводства водных биоресурсов Средневолжского территориального управления Федерального агентства по рыболовству.

По версии следствия, 10 октября, около 12:20, он около здания на Заводском шоссе, 64б получил от исполнительного директора фирмы (который действовал в рамках оперативного эксперимента ФСБ) взятку 200 тыс. руб. (10 тыс. передавали настоящими деньгами, а 190 тыс. — муляжом). Деньги передавали за подготовку материалов по актированию мощностей фирмы.

24 октября сотрудники областного СУ СК РФ возбудили в отношении 35-летнего Козлова уголовное дело о получении взятки. Мерой пресечения ему избрали домашний арест. Теперь по ходатайству следствия мера пресечения продлена на два месяца, а всего до девяти месяцев, то есть до 24 июля.