В облсуде рассматривается дело о закрытии секты "создателя всего сущего"

Самарский областной суд рассматривает иск прокуратуры Самарской области с требованием запретить деятельность местной ячейки секты "Алля-Аят".

Надзорным органом совместно с ФСБ и полицией было установлено, что члены организации собирались в Окружном доме офицеров и гостинице "Волга" на Волжском проспекте, где среди них распространялся журнал "Звезда Селенной", признанный судами экстремистским.

При этом организация, которую правоохранители считают религиозной, не была зарегистрирована, что является нарушением закона.

Руководителя ячейки Наталью Шайкину трижды привлекали к административной ответственности. Однако нарушения не были устранены, из-за чего прокуратура в апреле этого года и обратилась в суд.

Секта "Алля Аят", позиционирующая себя как система самооздоровления, была организована уроженцем Алматинской области Казахстана, бывшим шофером Фархатом Абдуллаевым, также известным как Фархат-ата ("истинный отец", также "создатель всего сущего"), и его супругой Ниной Касимовой.

Создатели учения и его последователи утверждают, что человек может излечиться от всех болезней без лекарств. Для этого нужно повторять формулу жизни (составлена из цифр, связанных с датами жизни Абдуллаеава и его близких), подолгу смотреть на Солнце, пить эткен-чай (черный чай с солью и маслом) и читать журнал "Звезда Селенной".

В СМИ есть информация о смертельных случаях среди последователей секты. На руководителей ячеек возбуждались уголовные дела, в том числе о мошенничестве.