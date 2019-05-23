В Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный форум прокуратур ПФО

В четверг, 23 мая, в Нижнем Новгороде состоялся межрегиональный форум прокуратур Приволжского федерального округа. Темой было "Обеспечение законности в сфере оплаты труда".

Форум проходил по инициативе заместителя генпрокурора РФ Сергея Зайцева. Открывая мероприятие, он отметил, что в ПФО проводится серьезная работа по обеспечению законности в сфере оплаты труда.

Прокуроры наладили тесное взаимодействие с уполномоченными структурами и общественными организациями, представляющими интересы работников. Сотрудники надзорного ведомства постоянно мониторят СМИ и интернет, проводят личные приемы граждан, телефонные "горячие линии", встречаются с трудовыми коллективами. На особом контроле находится рассмотрение обращений граждан, пристальное внимание уделяют сообщениям о незаключении письменных трудовых договоров, оплате труда "в конвертах" и другом.

В первом квартале 2019 г. по округу благодаря прокурорам удалось погасить более 1 млрд руб. долгов по зарплате, что почти на 150 млн руб. больше чем в аналогичном периоде 2018 года. Кроме того, в первом квартале 2019 г. выявлена латентная задолженность порядка 1,62 млрд рублей. С начала года общий размер задолженности в Приволжье уменьшился в 1,3 раза, во столько же сократилось число работников, права которых нарушили.

От прокуратуры Самарской области в форуме приняли участие: прокурор области Константин Букреев, уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова, руководитель управления ФССП России по Самарской области Закир Муратов, и. о. руководителя управления Росреестра по Самарской области Ольга Суздальцева, и. о. министра труда, занятости и миграционной политики Самарской области Светлана Симакова, представители территориального органа МВД, СК РФ, профессор Самарского национального исследовательского университета имени академика С. П. Королева Андрей Юдин, заместитель председателя Общественной палаты Самарской области, сопредседатель регионального штата ОНФ в Самарской области Павел Покровский.