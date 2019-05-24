В Самаре впервые проходит региональный этап международного фестиваля "Робофинист"

В Самарском университете утром открылись соревнования - десятки детей, их родителей и учителей пришли посмотреть на то, как изготовленные юными робототехниками машины будут состязаться в 17 различных номинациях. Сегодня и завтра тут главные действующие лица - гости международного фестиваля "Робофинист".

Стенды, представляющие творчество юных робототехников, сразу задают особую атмосферу - "Автоматизированная система подачи кормов Гаврюша", "Умная пипетка" и т.п. Юные участники, от детсадовцев до "среднеклассников", готовы показывать и рассказывать о своих "подопечных" весь день. Однако после речей на официальном открытии и зажигательных танцев девушек практически все внимание присутствующих переключилось на специально оборудованные сектора для состязаний.

Все 323 участника из 163 команд, представляющих восемь регионов страны (Псков, Ростов-на-Дону, Свердловская область, Удмуртия, Санкт-Петербург и др.), сосредоточены и серьезны: собранные ими роботы ездят по хитро проведенной черной линии, сражаются друг с другом в "борьбе сумо", играют в футбол.

Самый сложный конкурс - преодоление полосы препятствий в рамках Всероссийского кубка РТК, созданной как тренажер для спасательных машин. Разные виды поверхностей - подвесные мосты, наклоны, шипы, песок, гравий и пр. - становятся для многих роботов серьезным препятствием. Их юные операторы сосредоточены и серьезны - пытаются справиться с коварством создателей полосы препятствий и заработать у строгих судей баллы, чтобы победить.

"В Санкт-Петербурге мы проводим "Робофинист" уже пять лет подряд, - поясняет один из организаторов фестиваля, Алексей Хованский. - Он уже стал знаковым событием для отечественной робототехники. В этом году нам пришла идея расширить географию фестиваля и провести впервые в истории пять региональных этапов - в Перми, Челябинске, Ижевске, Тюмени и Самаре".

Первый проректор Роман Самсонов, приветствуя участников фестиваля, сказал, что вуз с радостью поддержит их начинания. Также он сообщил о том, что инжиниринговый центр "Институт инноваций будущего" Самарского университета для победителей номинации "Танковые бои" учредил специальную премию.

"Робототехника - активно развивающаяся отрасль Ее особенность - в том, что она находится на стыке сразу нескольких наук, что делает ее сложной. Однако при организации "Робофиниста" мы специально исходили из того, что задания должны быть простыми, чтобы с ними справились машины, собранные детьми. Наша цель - развитие именно детского творчества, чтобы потом молодые робототехники со свежими идеями и энтузиазмом приходили в науку", - отметил он.

Для ведущего вуза организация подобных мероприятий для детей и школьников - вещь абсолютно нормальная, считает проректор Самарского университета Андрей Гаврилов. Робототехника - очень перспективная для развития высшего образования отрасль. Но погружаться в нее нужно еще в детстве - она требует особого мышления и его непрерывного развития. Чтобы в вуз приходили молодые способные абитуриенты, надо начинать их отбор и подготовку еще в школе, чему и способствуют подобные "Робофинисту" фестивали и конкурсы.



Соревнования по 17 номинациям пройдут в манеже Самарского университета 24-25 мая. Победители будут награждены, лучшие станут участниками следующего, федерального этапа в Санкт-Петербурге.



