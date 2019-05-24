Дмитрий Азаров поздравил выпускников с окончанием школы

В пятницу, 24 мая, в школах губернии прозвенел последний звонок для 13816 выпускников. Поздравить с этим событием учеников самарской школы №72 приехал губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

Самарская школа № 72 осенью отметит 50 лет с момента открытия. В юбилейный год стены своего "второго дома" покидает 61 человек, 12 из которых — потенциальные медалисты. Впрочем, для учебного заведения это уже традиция — ежегодно школа выпускает до десяти отличников.

"Мне сегодня и грустно, и радостно. Мы гордимся этим выпуском, — говорит директор школы Татьяна Буховец. — За последние пять лет он один из лучших. Среди ребят уже много людей успешных — они неоднократно становились победителями и призерами предметных олимпиад, научно-исследовательских конференций, есть высокие спортивные достижения".

Руководитель учебного заведения уверена, что все выпускники будут поступать в самарские вузы. "Они все преданы своему городу", — говорит она.

Уже со сцены, еле сдерживая слезы, Татьяна Буховец призналась парням и девушкам: "Вы тот выпуск, который хотелось бы прославлять. И это правда. Говорю с гордостью — вы молодцы! Вы будущее нашей страны. У вас есть сила и молодость. Мы верим в вас!"

Анастасия Федорова — одна из претендентов на золотую медаль. Она — технарь, поэтому будет поступать в профильный вуз. Свое будущее девушка связывает с программной инженерией и Самарой. "Я люблю этот город. Здесь хорошие, достойные вузы. Зачем уезжать?", — говорит Анастасия.

Перед тем как прозвучал последний звонок для выпускников школы № 72, молодых людей поздравил Дмитрий Азаров. Руководитель региона отметил, что сегодняшний день для одиннадцатиклассников, учителей, родителей одновременно и радостный, и грустный.

"У всех в памяти тот день, когда маленькими детьми они впервые вошли в это здание. А сегодня они выходят из стен школы образованными, красивыми, юными гражданами России, — сказал глава региона. — 11 лет школа была для вас вторым домом. Здесь вы овладевали знаниями, делали ошибки, исправляли их, учились думать, дружить, любить".

Впереди у выпускников, по словам Дмитрия Азарова, первое взрослое испытание — сдача ЕГЭ и выбор профессии. Руководитель области выразил уверенность, что, определяя свое будущее, молодые люди обязательно посоветуются педагогами, родителями, и, конечно, прислушаются к себе.

"Очень надеюсь, что вы не ошибетесь в выборе своего будущего. И какой бы вы ни выбрали путь на этом этапе, у вас будет возможность еще пополнять свои знания, учиться, овладевать новыми навыками. Самое главное: не останавливаться на своем пути, в своем развитии", — обратился к школьникам губернатор.

Дмитрий Азаров акцентировал внимание на том, что Россия — это страна возможностей, у которой есть колоссальный потенциал. "Ваша энергия, ваши знания и таланты очень нужны стране", — подчеркнул Губернатор. Он обратил особое внимание на то, что вузовское образование Самарской области — одно из лучших в стране. Университеты готовы принимать на обучение ребят из разных регионов России и зарубежных стран. Но в первую очередь они ориентированы на выпускников самарских школ.

Теплые слова благодарности губернатор адресовал учителям, которые в каждом ребенке стремятся раскрыть талант, и родителям, которые вложили все свои силы, чтобы их дети стали успешными. "Они верят в вас и надеются. Верю в вас и я. В добрый путь, ребята!", — сказал Дмитрий Азаров.