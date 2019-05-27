На текущей неделе в регионе установится ясная жаркая погода

В начале новой рабочей неделе в Самарской области ожидаются дожди, возможна гроза, но к середине недели в регион придет жара, сообщает пресс-служба Росгидромета.

В понедельник, 27 мая, синоптики прогнозируют облачную с прояснениями погоду.Пройдет кратковременный дождь, возможна гроза. Ветер юго-западный 7-12 м/с м/с. При грозе порывистый. Температура воздуха 23…25 градусов. Ночью также ожидаются осадки. Ветер сменится на северный и будет дуть со скоростью 7-12 м/с. Температура воздуха 9…14 градусов.

Во вторник, 28 мая, ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Ветер северный 7-12 м/с. Температура воздуха 21…26 градусов. Ночью осадков не ожидается. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 9…14 градусов.

Днем в среду, 29 мая, будет малооблачно, без осадков. Ветер неустойчивый слабый. Температура воздуха 23…28 градусов. Ночью осадки маловероятны и до +15.

В четверг, 30 мая, в прогнозе небольшая облачность, без осадков. Столбик термометра поднимется до 29 градусов. Ветер неустойчивый слабый. Ночью также без осадков. Температура воздуха 16 градусов.

В пятницу, 31 мая, погода не изменится — в прогнозе без осадков, ветер слабый и до 29 тепла. Ночью без дождей и до 17 градусов.