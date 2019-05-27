АвтоВАЗ отзывает Lada X-Ray Cross из-за технической неисправности

АвтоВАЗ отзывает автомобили Lada X-Ray Cross из-за возможного несоответствия вала электроусилителя рулевого управления на автомобилях, пишет gorobzor.ru.

Предписание было разослано руководителям дилерской сети "Лада". На автомобилях, подлежащих отзыву, будут заменять промежуточный вал.

"Срочно отозвать из эксплуатации автомобиль (связаться по телефону с владельцем устно) из списка (приложение 1) и доставить его эвакуатором на территорию дилерского центра. При необходимости воспользоваться программой "ЛАДА помощь на дороге". На автомобиле необходимо провести работы по замене вала промежуточного 8450023118. О доставке вала промежуточного и оформлению АГО будет сообщено дополнительно", - говорится в сообщении.