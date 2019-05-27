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Баскетбол Спорт

БК "Самара" продлил контракты с лидерами команды

САМАРА. 27 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Руководство баскетбольного клуба "Самара" ведет работу по комплектованию состава на следующий сезон.

Контракты с БК "Самара" уже продлили капитан команды и MVP Суперлиги Антон Глазунов, лучший снайпер в новейшей истории клуба Владимир Пичкуров, а также Игорь Смыгин, Алексей Нестеров, Максим Дыбовский и Александр Савенков.

Камо Погосян, президент БК "Самара":

- Все наши ключевые игроки изъявили желание остаться в Самаре. Так что костяк мы сохраняем. Не будет точно Ильи Громовса. Остается открытым вопрос по Бадену Яксену. Также пока не продлены контракты с Максимом Числовым и Дмитрием Головиным, Артемом Чеваренковым. Мы в них заинтересованы и сейчас ведем с ними переговоры о продлении контрактов на следующий сезон.

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